Milan: Mirabelli, "Siamo mortificati"

ROMA, 17 DIC - ''Siamo mortificati del risultato, verso i tifosi, verso chi ci sta sostenendo veramente in modo importante. Devo dire, però, che ho visto la squadra che ha dominato per gran parte di questa gara. E' difficile commentare il 3-0, non ci sono scusanti però non ho visto una squadra che ci ha dominato così come dice il risultato'': così ai microfoni di Sky il ds del Milan, Massimiliano Mirabelli dopo il ko di Verona. ''Sappiamo le difficoltà che ci possono essere, a maggior ragione dopo aver cambiato - ha sottolineato - Con Gattuso stiamo facendo un tipo di lavoro che ci farà arrivare fino alla fine, in tre partite consecutive si può pagare. Bisogna lavorare su determinate situazioni. Sappiamo che dobbiamo uscire fuori. Diamo il tempo alla squadra nuova che si assesti, poi alla fine tireremo tutte le somme''. Inevitabile un riferimento alla vicenda Donnarumma. ''Gigio non vuole andare via, quindi speriamo di continuare tutti con questo gruppo. Raiola? Rispondo con un sorriso, i conti li facciamo alla fine''.