Juve: Marotta "Dybala trovi equilibrio

ROMA, 17 DIC - "In questo momento è meglio Dybala in panchina? E' così, la situazione in questo momento è questa - spiega il dg della Juventus, Beppe Marotta a Premium, nel prepartita del Dall'Ara - Il calcio è un gioco di squadra che si basa sull'insieme dei giocatori, non sul singolo. Dybala è in un momento di difficoltà e come diceva Pirandello deve trovare la giusta conciliazione tra la persona e il personaggio e trovare la coscienza di sé stesso. Nel momento in cui la mente sarà libera potrà tornare a offrire quelle grandissime prestazioni che ci ha fatto vedere in passato". Sul mercato di gennaio, il dirigente bianconero spiega che Emre Can è un giocatore che abbiamo monitorato, tra un mese sarà sul mercato e molti club importanti lo cercheranno", quanto a Marchisio, "non esistono i presupposti per un suo trasferimento".