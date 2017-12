Gattuso "Figuraccia, chiediamo scusa"

ROMA, 17 DIC - "Bisogna chiedere scusa e capire perché succedono queste cose: abbiamo fatto una figuraccia". Gennaro Gattuso esprime così l'amarezza dopo il ko di Verona. "Abbiamo fatto una figuraccia e bisogna guardare avanti", aggiunge il tecnico Milan che non imputa alle vicende societarie e al caso Donnarumma alcuna responsabilità": "Sarebbe facile dire sì ma non è vero - dice a Premium e Sky - I giocatori percepiscono lo stipendio ogni mese la società è molto presente e nello spogliatoio le problematiche non le tocchiamo con mano".