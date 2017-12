Hamsik: felice per record, Diego è unico

NAPOLI, 17 DIC - "115 gol è un numero importante, sono molto felice, ma l'unica cosa che ho di Maradona è il numero di gol, lui era unico ed eccezionale, una leggenda del calcio napoletano e mondiale". Lo scrive Marek Hamsik sul suo sito ufficiale, commentando a mente fredda il gol numero 115 con la maglia del Napoli. Con il gol segnato ieri al Torino, infatti, lo slovacco ha raggiunto Maradona in cima alla graduatoria dei massimi bomber del Napoli in competizioni ufficiali. "Ho sempre detto che sarebbe successo - scrive Hamsik - e non ho sentito pressione, sapevo che sarei stato in grado di raggiungere questo numero di gol ed è bello che l'abbia finalmente fatto". Il capitano del Napoli ha però ricordato che "più del record era importante vincere ieri, lo abbiamo fatto e siamo tornati primi in classifica. Siamo dove vogliamo essere. Dobbiamo continuare il nostro cammino, la stagione è molto lunga".