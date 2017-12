Firenze dà bentornato a 'Pepito' Rossi

FIRENZE, 17 DIC - Applausi, cori affettuosi e lo striscione 'Bentornato Pepito' esposto in curva Fiesole. Così i tifosi della Fiorentina hanno salutato Giuseppe Rossi, presente oggi in tribuna al Franchi per assistere alla partita tra la sua ex squadra e quella nuova, il Genoa, che lo ha appena acquistato.