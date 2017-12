Spagna: Maadrid rinvia incontro con Fifa

ROMA, 17 DIC - Il governo spagnolo non incontrerà la Fifa fintantoché il Consiglio di Stato non si esprimerà sulle elezioni nella Federcalcio spagnola. Lo riporta 'El Pais', il quotidiano di Madrid che ne giorni scorsi aveva anticipato la possibile esclusione delle Furie Rosse dal Mondiale per "le ingerenze del governo nell'elezione del nuovo presidente della Federcalcio". "L'organo amministrativo difende la sua posizione, nonostante il rischio che la Spagna possa essere esclusa dal Mondiale. L'avvertimento Fifa di sospendere la Federazione spagnola come membro associato, e che comporterebbe l'esclusione della nazionale dal Mondiale - si legge - ha generato uno scenario ancora tutto da decifrare tra l'organismo che governa il calcio mondiale, la Federazione e il governo. Lo sfondo nasconde una disputa che intrappola tutti i suoi protagonisti, ciascuno dei quali ha un problema che mette a repentaglio la sua autorità". Per domani il presidente federale Ángel María Villar, sospeso dopo lo scandalo, terrà una conferenza stampa.