Vinicius "Prima Libertadores, poi Real"

ROMA, 17 DIC - Prima la Libertadores, poi il Real. Il futuro di Vinicius Junior, l'ultimo talento sfornato dalla scuola brasiliana, non è ancora chiaro e stando alle dichiarazioni del classe 2000, lui vorrebbe restare per tutto il 2018 al Flamengo "per cercare di vincere la Libertadores", sebbene ci sia già un accordo tra i due club che prevedrebbe il suo trasferimento in Europa la prossima estate. "Non abbiamo ancora deciso nulla, sono in vacanza da soli tre giorni, pensiamoci solo quando inizia l'anno - le sue parole riportate da 'Marca - Ho intenzione di rimanere qui fino alla fine del 2018. Dopo aver conquistato la Libertadores, posso andare a giocare tranquillamente con un altro club", ha detto il giovanissimo. Il Real ha acquistato il suo cartellino a maggio per 45 milioni e lo vorrebbe aggregare alla prima squadra la prossima estate: diventerebbe il 7/o trasferimento più costoso nella storia del club dietro Figo (60 milioni), Kakà (67,5), Zidane (75 milioni), James (80), C.Ronaldo (91) e Bale (101 milioni).