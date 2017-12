Premier: allarme Benitez, vuole rinforzi

ROMA, 17 DIC - Il mercato invernale s'avvicina e molti allenatori sperano di risolvere alcuni problemi delle loro squadre con qualche acquisto mirato. Si mette in prima fila tra i richiedenti l'allenatore del Newcastle, Rafa Benitez, deciso a pretendere rinforzi per una squadra che rischia addirittura la retrocessione. Dopo la sconfitta di ieri sul campo dell'Arsenal, l'ottava in nove match, l'ex tecnico dell'Inter ha dato l'allarme: "In gennaio, abbiamo bisogno di rinforzi. I tifosi sappiano che sarò dura per la squadra ma sanno anche che ci serve qual cosa per aiutare la formazione. Noi cercheremo di dare sempre tutto ma la squadra è giovane e se non si vince mai si perde la fiducia". Il Newcastle è terz'ultimo in classifica dopo 17 giornate, con soli 15 punti, e non vince da due mesi.