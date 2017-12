Ronaldo, vorrei finire carriera al Real

ROMA, 17 DIC - "Mi piacerebbe concludere la mia carriera al Real Madrid, ma non dipende da me. Dipende da me solo quello che faccio nel campo". Dichiarazione d'amore eterno di Cristiano Ronaldo alla sua squadra, che ieri col suo gol ha portato al trionfo nel Mondiale per club, oltre a diventare l capocannoniere nella storia della competizione con sette gol. "Non sono io quello che gestisce il club, la scelta è di quelli che decidono - ha aggiunto -. Il mio lavoro è sul campo e penso che lo faccio bene. Il resto, non posso controllarlo ", ha proseguito Ronaldo, il cui contratto con Real scadrà nel 2021. L'allenatore delle merengue, Zinedine Zidane, non si opporrebbe di certo: "Per noi è essenziale che Cristiano rimanga. È a casa qui e nessuno può fare quello che fa, quindi speriamo che rimanga qui fino alla pensione", ha dichiarato il francese.