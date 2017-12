Udinese: Oddo "Nessuna magia"

ROMA, 16 DIC - ''Cosa è cambiato in questa squadra dopo il mio arrivo? Nessuno ha la bacchetta magica. Noi facciamo il nostro lavoro ma poi in campo ci vanno i ragazzi''. A Premium Sport, l'allenatore dell'Udinese Massimo Oddo spiega così l'exploit della sua squadra a San Siro contro l'Inter. ''C'è ancora tanto da lavorare ma stiamo facendo passi da gigante pur soffrendo. Questa squadra non molla mai e dà sempre tutto, poi se gli altri sono più bravi ok ma l'importante è dare tutto in ogni gara''. Il calo dell'Inter nella ripresa? ''Penso - aggiunge Oddo - che se abbiamo vinto a San Siro contro l'Inter che era prima e imbattuta sono più i meriti della mia squadra che i demeriti dell'Inter. Mi sto togliendo qualche soddisfazione dopo l'annata disastrosa dell'anno scorso a Pescara: voglio dimostrare di meritarmi questa categoria".