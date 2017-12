Juve: Cuadrado salta Bologna

TORINO, 16 DIC - Non c'è Cuadrado tra i giocatori convocati da Allegri per la trasferta della Juventus a Bologna. Il colombiano resterà a casa a causa del riacutizzarsi, negli ultimi giorni, di un dolore inquinale. Al suo posto c'è invece Pjaca, alla prima convocazione dopo l'infortunio dello scorso marzo. "Una bella notizia", sottolinea il tecnico bianconero, che non ha convocato capitan Buffon. "Va valutato settimanalmente perché ha un problema al polpaccio niente di grave ma gli dà fastidio", dice Allegri del portiere. Out anche Chiellini e Lichtsteiner.