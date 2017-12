Calcio: giudici,su Palermo serve perizia

PALERMO, 16 DIC - La sezione fallimentare del tribunale di Palermo - con il collegio composto dal presidente Giovanni D'Antoni, dal giudice delegato Giuseppe Sidoti e dal giudice anziano Raffaella Vacca - ha disposto una consulenza per decidere l'istanza di fallimento del Palermo calcio presentata dalla Procura, secondo la quale la società sarebbe insolvente. "La società Palermo Calcio può operare perché in bonis. Noi prendiamo atto di questo provvedimento ma lo stesso non ha nessun condizionamento rispetto all'attività ordinaria", ha detto l'avvocato del Palermo, Francesco Paolo Di Trapani, parlando del prossimo calcio mercato di gennaio. "Da parte nostra c'è la massima disponibilità - ha detto Giammarva - per fornire ulteriori documenti, se dovessero servire ai periti del Tribunale". I periti - uno di Bologna, uno di Pescara e l'altro di Palermo - hanno 50 giorni per presentare la bozza di consulenza tecnica.