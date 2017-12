Legale Palermo, club può operare mercato

PALERMO, 16 DIC - "La società Palermo Calcio può operare perché in bonis. Noi prendiamo atto di questo provvedimento ma lo stesso non ha nessun condizionamento rispetto all'attività ordinaria". Lo ha detto l'avvocato del Palermo, Francesco Paolo Di Trapani, parlando del prossimo calcio mercato di gennaio. "Adesso leggeremo per bene - ha proseguito - i quesiti nella perizia stabiliti dal tribunale. Di sicuro nelle carte da noi presentate ci sono documenti più attuali di quelli presi in considerazione dalla Procura". "Da parte nostra c'è la massima disponibilità - ha detto Giammarva - per fornire ulteriori documenti, se dovessero servire ai periti del Tribunale". I periti - uno di Bologna, uno di Pescara e l'altro di Palermo - hanno 50 giorni per presentare la bozza di consulenza tecnica, a quel punto gli avvocati e la Procura potranno fare le loro osservazioni nei successivi 10 giorni e poi i consulenti avranno ulteriori 10 giorni per consegnare la perizia definitiva.