Stadio Firenze: Lotti, spero di sblocchi

FIRENZE, 16 DIC - Il decreto di Via firmato dal ministro Galletti per il potenziamento dell'aeroporto di Firenze, e la Vas per l'area di Castello, sono "due belle notizie", anche per i riflessi positivi su un progetto di nuovo stadio. Lo ha affermato Luca Lotti, ministro dello Sport, a margine di una iniziativa della Fondazione Tommasino Bacciotti. "Ci aspettiamo che ora i lavori si facciano presto - ha spiegato - perché Firenze ha bisogno di un aeroporto con queste caratteristiche. Se questo aiuta, libera e sblocca con ancora più velocità lo stadio, da tifoso del calcio, da fiorentino, mi auguro che sia una cosa che può aiutare velocemente a sbloccare la situazione. Io mi auguro che anche la Fiorentina possa sfruttare questa norma che crediamo faccia il bene dello sport in generale, dai palazzetti alle piste di atletica, fino ad arrivare agli impianti di calcio".