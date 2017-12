Fiorentina,Pioli "continuare fase buona"

FIRENZE, 16 DIC - "Stiamo attraversando un buon momento, vogliamo continuare così anche se domani non sarà facile, affrontiamo una squadra che finora ha fatto bene in trasferta. Il nostro obbiettivo però è continuare la striscia positiva". Lo ha detto Stefano Pioli in vista della partita di domani al Franchi contro il Genoa, terzo impegno in una settimana. "Le ultima due gare sono state dispendiose però tutto il gruppo è a disposizione compreso Babacar", ha continuato il tecnico viola che poi ha dedicato un pensiero a Giuseppe Rossi, appena acquistato proprio dal Genoa: "Mi fa piacere il suo ritorno nel calcio italiano". Quanto alla sfida di Coppa Italia a Roma contro la Lazio, il 26 dicembre, Pioli ha commentato: "Non sono così convinto che giocare sotto le feste porti tanta gente allo stadio, comunque vedremo. Io e i miei ragazzi siamo pronti ad allenarci a Natale per questa sfida. Mia moglie sarà meno contenta? Cucinerà di meno e quindi si riposerà di più".