Inter, Spalletti si affida ai 'soliti'

MILANO, 16 DIC - Aria natalizia a San Siro dove all'ingresso distribuiscono cappellini di Natale nerazzurri e i tifosi sugli spalti si preparano a cantare 'Inter Bells'. Luciano Spalletti per non deludere i 50 mila spettatori presenti allo stadio per assistere alla sfida contro l'Udinese, dopo gli esperimenti in Coppa Italia contro il Pordenone, torna alla formazione dei titolarissimi. In attacco Candreva e Perisic sulle fasce, Brozovic trequartista e Icardi unica punta. In mediana tornano Borja Valero e Vecino, confermata la difesa con Skrianiar-Miranda centrali e D'Ambrosio e Santon terzini. Non sarà in campo, almeno inizialmente, Maxi Lopez. Dopo la pace fatta tra l'attaccante dell'Udinese e Wanda Nara, l'ex marito dell'argentina e Mauro Icardi non si affronteranno oggi pomeriggio a San Siro. Massimo Oddo gli preferisce Lasagna, supportato da De Paul.