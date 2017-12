Sampdoria, Giampaolo "ripartiamo..."

GENOVA, 16 DIC - Marco Giampaolo vuole una Sampdoria che spinga il piede sull'acceleratore per cancellare il pareggio di Cagliari e l'eliminazione in Coppa Italia a Firenze. "Ripartiamo a cento all'ora per tornare ad essere competitivi, non possiamo permetterci di gestire le partite", dice il tecnico nella consueta conferenza stampa di Bogliasco alla vigilia della gara con il Sassuolo. Il tecnico spiega così il momento di difficoltà della squadra che arriva da un punto in tre gare: "Ma non era pensabile che la Sampdoria mantenesse lo stesso ritmo per tutto il campionato: se le avessimo vinte tutte saremmo tra i primi, questo fa parte del gioco, avere dei momenti negativi, dovremo essere frizzanti dal punto di vista mentale per andare oltre quei periodi di maggiore difficoltà".