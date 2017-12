Piquè, partenza Neymar un danno per club

ROMA, 16 DIC - Il trasferimento di Neymar al Psg ''è stato un danno per il Barcellona'': parola di Gerard Piquè che in una intervista all'inglese 'The Telegraph' parla della cessione del brasiliano, della Catalogna, e di Pep Guardiola. '"Con Neymar ho un ottimo rapporto - le parole del difensore del Barca - ma quando è andato via ha sicuramente arrecato un danno al club. Sono suo amico e ho cercato di essere giusto e onesto con lui, ma come tifoso del Barcellona fa male che sia andato via". Nell'intervista al 'Telegraph', Piquè parla anche della questione catalana: ''In Catalogna c'è molta gente che vuole la separazione dalla Spagna''. Piquè ha poi parole di elogio per Pep Guardiola: "Per me è uno dei migliori tecnici del mondo, nei quattro anni in cui è stato con noi abbiamo vinto tanti titoli giocando un calcio diverso dal solito - dice - un calcio nuovo che adesso tutti cercano di imitare. Quello che sta facendo al Manchester City è incredibile''.