Maradona "CR7 più forte? Non scherzasse"

ROMA, 15 DIC - "CR7 è una meraviglia ma, se io giocassi adesso, io avrei più Palloni d'Oro di lui e Messi" : parola di Diego Armando Maradona che ad 'As' risponde a Cristiano Ronaldo, fresco vincitore del suo quinto Pallone d'Oro che si è definito ''il miglior calciatore della storia". "Dite a Cristiano Ronaldo di non scherzare - le parole dell'ex pibe de oro - Per me i migliori sono stati Alfredo Di Stefano e Cruijff. Messi, per esempio, è al livello del portoghese ma non è carismatico come lo ero io. Non può tenere discorsi motivazionali per i compagni come facevo io". Da Maradona arrivano comunque complimenti per il portoghese: ''Una cosa che gli riconosco è che quando la squadra ha bisogno di lui, lui c'è. È una qualità che hanno avuto in pochi dopo Cruijff", ha concluso.