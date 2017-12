Calcio: pace tra Wanda Nara e Maxi Lopez

MILANO, 15 DIC - Pace fatta tra Wanda Nara e Maxi Lopez. Dopo un matrimonio finito male e molti litigi torna il sereno tra l'attaccante dell'Udinese e la moglie di Mauro Icardi. ''Il tempo cura tutto. Ora siamo più tranquilli. Adesso festeggiamo il compleanno di Costantino tutti insieme'', dice Wanda Nara in un'intervista a Verissimo. ''Ora basta bimbi - aggiunge - Sono belli ma sono impegnativi. A Mauro non piace avere tate. Perciò se io esco lui sta con i bambini e viceversa. Siamo una famiglia un po' all'antica. Con Mauro è stato un colpo di fulmine totale. Avevo già chiuso con Maxi Lopez prima di conoscerlo. Ero sicura da subito che fosse una cosa seria''. La moglie di Icardi, infine, ribadisce che il capitano dell'Inter non ha intenzione di lasciare Milano: ''Il cuore di Mauro e dei nostri bambini è nerazzurro. Speriamo stia sempre all'Inter, dipende dalla società. Non si sa nulla sul Real Madrid, non dico no e non dico sì. Se fosse per Mauro, lui rimarrebbe all'Inter per tutta la vita''.