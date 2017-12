Lopez, a Roma per dire la nostra

CAGLIARI, 15 DIC - Esame di maturità a Roma per il Cagliari. Il test è difficile, ma la squadra di Lopez ci vuole provare. "Possiamo fare bene - ha detto il tecnico rossoblù in conferenza stampa - abbiamo lavorato con intensità questa settimana e ce ne vorrà tanta, di intensità, per fornire una buona prestazione all'Olimpico. Acquisiamo sempre maggior esperienza e più consapevolezza: non avrebbe senso chiudersi in difesa ad oltranza, prima o poi queste grandi squadre il gol te lo fanno. Non è vero che non abbiamo nulla da perdere - ha aggiunto Lopez - in palio ci sono 3 punti: dobbiamo cercare di fare risultato, attraverso il gioco e la prestazione, mostrando la determinazione giusta. La Roma ha tanti pregi ma anche noi possiamo dire la nostra".