Mondiali: Germania, ritiro in Alto Adige

BOLZANO, 15 DIC - La nazionale di calcio della Germania, campione del mondo in carica, giungerà nel ritiro premondiale di Appiano, vicino a Bolzano, il 23 maggio e si fermerà fino al 4 giugno. Lo riferisce il presidente della Provincia di Bolzano, Arno Kompatscher, che ha ricevuto la conferma delle date del ritiro. Dal 27 al 31 maggio si aggregherà anche la nazionale Under 20, mentre il 2 giugno è fissata un'amichevole premondiale a Klagenfurt contro l'Austria. Gli allenamenti si terranno nella zona sportiva di Maso Ronco. È la quarta volta che la Germania sceglie per il ritiro in preparazione ai Mondiali la provincia di Bolzano: nel 1990 a Caldaro, nel 2010 ad Appiano, nel 2014 in Val Passiria. "Questo sarà il ritiro premondiale con la durata maggiore, segno dell'alto livello dell'ospitalità e delle strutture che l'Alto Adige può vantare. La Provincia e il Comune di Appiano affrontano convinti la sfida di offrire le migliori condizioni per la preparazione premondiale", commenta Kompatscher.