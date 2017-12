Serie A,Napoli prepara riscatto a Torino

ROMA, 15 DIC - Un gol nelle ultime tre partite, un solo punto nelle ultime due: la frenata del Napoli è stata brusca, dopo un inizio travolgente. Ma i quotisti rimangono ottimisti sulle chance azzurre, tanto da proporre quote molto favorevoli per il match di domani in casa del Torino. Il "2" del Napoli su Snai non supera un modesto 1,65, mentre la vittoria dei granata è un colpo da 5,25. Tra le due squadre la "X", data a 4,00, manca da nove sfide ed è un esito da prendere in considerazione, visto che il Toro è fin qui la squadra con più pareggi in Serie A, otto in 16 incontri. Domenica va in trasferta anche la Juventus, a Bologna. Il pronostico è decisamente favorevole ai bianconeri, il cui successo è dato a 1,45. L'ipotesi del pareggio è a 4,50, un ritorno rossoblù alla vittoria è a 7,00. Bassa la quota della vittoria della Roma in casa con il Cagliari: 1,25. Il "2" sardo è un'impresa da 11.