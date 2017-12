Spalletti, mercato? Aspettiamo di capire

APPIANO GENTILE (COMO), 15 DIC - "Finché il presidente non chiarisce che intenzioni ha in questo mercato dovremo fare tutti un po' di silenzio. Creare aspettative come prima del campionato, diventata poi sfiducia rispetto ai nomi che avevamo fatto, non fa bene ai tifosi, ai giocatori, all'Inter e soprattutto ai risultati dell'Inter": lo dice Luciano Spalletti alla vigilia della partita contro l'Udinese, rispondendo ad una domanda sul match di Coppa Italia contro il Pordenone. "Se mi chiedete chi voglio ve lo dico: Ramos, Iniesta, Sanchez. Si lavora tutti su questi - aggiunge con ironia il tecnico nerazzurro - va bene? Altrimenti si ricomincia con le telefonatine. A chi ha portato l'Inter prima in classifica, pedalando, bisogna portare rispetto. Altrimenti divento antipatico, e mi riesce benissimo".