Figc: Lnd, delega unanime a Sibilia

ROMA, 15 DIC - Il Consiglio direttivo della Lega Nazionale Dilettanti, riunitosi presso la sede del Comitato regionale Veneto, ha deliberato all'unanimità di affidare al presidente Cosimo Sibilia l'incarico di incontrare i rappresentanti di tutte le componenti federali in vista della prossima tornata elettorale in Figc - si legge in una nota - per verificare la possibilità di pervenire ad un percorso che, nell'auspicata condivisione di tutti, possa portare all'elezione del nuovo presidente federale tenuto conto della necessità di garantire alla LND un ruolo attivo e determinante per lo sviluppo del calcio italiano.