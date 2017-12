De Laurentiis, qui no casi Donnarumma

NAPOLI, 15 DIC - Un caso Donnarumma al Napoli? Aurelio De Laurentiis lo esclude: "Lo avrei saputo prima", ha detto il presidente del Napoli intervenendo a 24Mattino su Radio 24. "Quando Lavezzi venne da me dicendo che voleva andare via - ha ricordato - io dissi 'Adesso tu stai calmo, stai tranquillo. Ti comporti da giocatore del Napoli, stai un altro anno con noi e se poi io riuscirò a piazzarti da qualche parte, che a te vada bene, al prezzo corretto e giusto per il quale io ti devo piazzare, andrai via. Altrimenti rimani a Napoli. E lui obtorto collo acconsentì". "La società - è la tesi del produttore cinematografico - deve avere la forza, dipende da come fai i contratti. I miei nascono dal cinema e sono di 120 pagine, gli altri cercano di farli con il lapis su due pagine prestampate".