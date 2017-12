Toni e Amelia hanno patentino allenatore

ROMA, 15 DIC - Marco Amelia, Mauro German Camoranesi e Luca Toni, tre campioni del mondo 2006, hanno ottenuto il patentino di allenatori professionisti. Lo rende noto la Figc che ha oggi ufficializzato i nuovi 9 tecnici abilitati con la qualifica Uefa A. Oltre ai tre campioni del 2006, 'promossi' anche Amantino 'Mancini', Marco Cassetti, Cristian Chivu, Morgan De Sanctis, Fabio Galante e Angelo Palombo. Con questa qualifica, potranno guidare tutte le formazioni giovanili, comprese le Primavera, e le prime squadre fino alla Serie C inclusa. Potranno inoltre essere tesserati come allenatori in seconda nei due massimi campionati italiani, ovvero sia in Serie B che in Serie A.