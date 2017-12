De Laurentiis, non mi fanno fare stadio

NAPOLI, 15 DIC - "Il Comune non ci permette di investire nello stadio, neanche per riparare quelle cose occorrenti che servono a renderlo funzionale". Così Aurelio De Laurentiis, ai microfoni di 24Mattino su Radio 24. "La Corte dei Conti - spiega il presidente del Napoli - non ci farebbe mai rimborsare i soldi dal Comune. Ma il Comune non investe, dice che ha aperto un finanziamento con il credito sportivo, ma in realtà di questo finanziamento io ho visto utilizzare ben poco". "Ma pensa poi l'assurdità - prosegue - adesso ci saranno le Universiadi con più di 200 milioni e vogliono investire 4 milioni per rifare la pista di atletica. Ma dico: fatela da un'altra parte". De Laurentiis rilancia poi il suo vecchio progetto, "che loro non hanno nemmeno considerato" ovvero "di portare tutto lo stadio a bordo campo". E sottolinea: "Pensate quale impatto avrebbe avuto".