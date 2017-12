Fiorentina: a Benassi il premio Ussi '17

FIRENZE, 14 DIC - L'Associazione Stampa Toscana e il Gruppo toscano giornalisti sportivi hanno consegnato questa sera a Marco Benassi il premio Ussi 2017. Oltre al centrocampista della Fiorentina ed ex capitano dell'Under 21 sono assegnati alcuni riconoscimenti anche alla Fiorentina Women's e agli allenatori Leonardo Semplici e Marco Baroni capaci con la Spal e il Benevento di conquistare la promozione in Serie A. ''Mi fa piacere ricevere questo premio'' - ha dichiarato Benassi che insieme alla propria squadra sta attraversando un buon momento: ''Io e miei compagni vogliamo proseguire la striscia positiva, il pareggio conquistato all'Olimpico con la Lazio ci ha dato la svolta, ora puntiamo al successo col Genoa. Le voci su Berardi? Lo consiglierei alla Fiorentina di sicuro, però di mercato non so nulla e quando ci incontriamo parliamo di altre cose'' ha chiosato Benassi amico dell'esterno del Sassuolo.