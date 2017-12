Rossi,Donnarumma? bacchettate si sentono

PERUGIA, 14 DIC - "Quella di Donnarumma e' una telenovela che si trascina dall'estate: ora si rimette in gioco il ragazzo, e non capisco proprio come sia gestito". Interviene anche Paolo Rossi sul caso del giorno, quello del portiere del Milan contestato dai suoi tifosi dopo le voci di una volonta' di rompere l'accordo sottoscritto in estate. "E' una vicenda che non giova né al ragazzo né alla società" e che "rischia di influenzare negativamente il rendimento del calciatore", dice Paolo Rossi, per il quale le contestazioni di ieri sono "bacchettate che si sentono". Pablito, ex rossonero, si è augurato che "tutto possa chiarirsi al più presto". "Non c'è dubbio - ha aggiunto - quanto sta accadendo crea turbativa nel ragazzo che rischia di risentirne. Perché quando va in campo ci sono i fischi dei tifosi e all'allenamento si avverte tensione. Sono belle 'bacchettate' che si sentono specie in un atleta molto giovane".