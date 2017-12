Matuidi, la Juve in Europa può far bene

TORINO, 14 DIC - "La Juve ha grande esperienza in Champions e ha tutte le carte in regola per fare bene". Blaise Matuidi promuove i bianconeri. "Sono molto felice di essere qui, il mio ambientamento procede bene e credo di essermi integrato al meglio", aggiunge il centrocampista ai microfoni di Jtv. Il francese promuove la ritrovata solidità difensiva della squadra. "La regola base del calcio - spiega - è difendersi bene. I difensori fanno un lavoro straordinario e tutta la squadra è brava a contribuire alla fase difensiva. In Europa la Juventus ha pescato gli inglesi del Tottenham. "Una squadra forte, sia dal punto di vista tecnico che atletico - dice -. Ha un gioco veloce, box to box come si usa in Premier".