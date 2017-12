Us Acli e Moldova insieme in nome sport

ROMA, 14 DIC - L'Us Acli e la Moldova per crescere insieme. Sono state gettate le basi per un importante protocollo d'intesa con l'ambasciata di Moldova in Italia, che consentirà alla Repubblica di Moldova di avvalersi della collaborazione dell'Us Acli come collante di integrazione, non solo sportiva, per i circa 400 mila cittadini moldavi in Italia e, viceversa, approntare un programma di formazione in terra moldava. Il tutto a seguito della visita di una delegazione dell'Us Acli capitanata dal presidente Damiano Lembo, all'ambasciatrice moldava in Italia Stela Stingaci. L'obiettivo dell'accordo è quello di creare un collegamento con lo sport, per cui la possibilità di organizzare tornei di calcio e altri sport, oltre che fornire conoscenza per la formazione di tecnici e dirigenti. Si tratta del primo di una serie di accordi che l'Us Acli intende stilare con altri Paesi.