Stadio Cagliari,tre progettisti in lizza

CAGLIARI, 14 DIC - Si è conclusa la prima fase di selezione dei candidati alla progettazione del nuovo stadio del Cagliari: in questi mesi la società rossoblù ha ricevuto 25 proposte - provenienti da studi nazionali e internazionali - per realizzare l'impianto del futuro, che prenderà il posto del vecchio Sant'Elia. Il Cagliari, dopo un'attenta analisi, ha individuato nel rispetto dei tempi preannunciati tre studi di progettazione che dovranno ora proporre il proprio innovativo concept design. I tre gruppi che parteciperanno alla seconda fase di selezione sono: J+S con One Works, Sportium e Tractebel.Si apre ora una seconda fase nella quale ai progettisti selezionati verrà chiesto di presentare - entro il 12 febbraio 2018 - una proposta di concept dello stadio, coerente con le linee guida stabilite dal club. Nel corso delle settimane successive, sulla base dell'analisi dei progetti presentati, verrà assegnato l'incarico definitivo.