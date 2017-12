Torino: Edera primo gol in A "Emozione"

TORINO, 13 DIC - "Non mi aspettavo di entrare in campo, è stato tutto così veloce: una grandissima emozione". Simone Edera rivive così il gol del 3-1 contro la Lazio, all'Olimpico, prima rete in Serie A per il giovane calciatore dei granata. "L'allenatore mi ha fatto scaldare - racconta l'attaccante -. Sono entrato, Baselli mi ha passato il pallone, mi sono spostato e ho tirato. Non mi aspettavo di segnare in uno stadio così importante, dove ho esordito solo due anni fa".