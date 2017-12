Malagò, Io anti Lazio? Polemiche sterili

ROMA, 13 DIC - "Da quando sono presidente del Coni la Roma non ha avuto mai una sentenza di giustizia sportiva a favore, soprattutto credo che mi si possa dire tutto ad eccezione che non sia una persona che non rispetta le istituzioni. I miei migliori amici sono tifosi della Lazio e qualsiasi altro commento è polemica sterile". Il presidente del Coni, Giovanni Malagò, replica così ai tifosi laziali arrabbiati dopo le polemiche arbitrali nella sfida persa con il Torino all'Olimpico. Il giudice sportivo ha comminato una giornata di squalifica a Ciro Immobile: "Non mi metto a commentare. Chissà quante sentenze che riguardano l'antidoping o la giustizia sportiva mi sono sembrate di difficile comprensione. Ma le abbiamo sempre accettate, altrimenti diventa una babele. Se è stato utilizzato buon senso? Non so se questa è la ratio, se c'è stata ben venga", ha concluso Malagò.