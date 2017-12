Inter: Ranocchia, ora escono i nemici

MILANO, 13 DIC - "Quando si è in cima si dà fastidio e ci sta che vengono fuori più nemici rispetto a quando si è in una posizione più bassa. Ma noi siamo consapevoli delle nostre qualità. Stiamo lavorando tanto e stiamo creando qualcosa di importante". Il difensore dell'Inter Andrea Ranocchia, torna sulle parole di Luciano Spalletti, che giorni fa aveva sottolineato il dispiacere di molti per l'imbattibilità della squadra, e parla anche del faticoso passaggio ai quarti di Coppa Italia: "Ci sono quelle partite che se non le sblocchi subito diventano complicate. Noi abbiamo creato tanto, il Pordenone si è difeso bene e l'abbiamo portata fino ai rigori. L'importante però è essere passati". "Abbiamo rivisto la partita ma siamo già concentrati sul campionato - ha detto ancora Ranocchia -. Non credo che ieri sia mancato l'impegno. Molti ragazzi che avevano giocato poco, io compreso, hanno messo minuti nelle gambe importanti per il resto della stagione. Ci sarà bisogno di tutti".