Atalanta: Gomez, Dortmund grande vetrina

BERGAMO, 13 DIC - "Qualcuno magari ha preso il sorteggio col Borussia Dortmund come sfortuna, altri come un forte stimolo. Deve essere un motivo d'orgoglio per noi e per i tifosi incontrare una squadra che ogni anno gioca la Champions". Parola di Alejandro Gomez, capitano e leader di un'Atalanta che, prima della doppia sfida del 15 e 22 febbraio nei sedicesimi di Europa League, punta a restare in alto anche in campionato, dopo il bottino pieno col Genoa di ieri sera. "Potevamo avere qualche punto in più, ma la classifica è buona e speriamo di chiudere in bellezza il girone d'andata - ha commentato -. Siamo tornati a vincere in trasferta: a parte i primi minuti abbiamo offerto un'ottima prestazione collettiva". Domenica sera a Bergamo arriva la Lazio quinta in classifica che aspira ai preliminari di Champions: "Sta confermando di essere una squadra da vertice poco dietro le big, manca Immobile, ma c'è Caicedo e ha tante soluzioni. Non credo che arbitro, assistenti e addetti al Var saranno condizionati dalle recenti polemiche".