Stampa, Dortmund ora non cede Aubameyang

ROMA, 13 DIC - Il Borussia Dortmund non sta attraversando un momento favorevole, ma per il momento si terrà ancora stretto il suo gioiello, l'attaccante franco-gabonese Pierre Emerick Aubameyang, che pure vorrebbe partire. Secondo SportBild, il club intende trattenerlo nella prossima finestra di mercato invernale, resistendo alle numerose avances provenienti dall'estero, per arrivare ad una cessione la prossima estate. Non una buona notizia per l'Atalanta, che se lo troverà di fronte a febbraio nei sedicesimi di finale di Europa League, mentre il Milan, che sul giocatore aveva fatto più di un pensierino la scorsa estate, avrà più tempo per valutarne l'acquisto.