Lazio, 1 turno stop e multa per Immobile

ROMA, 13 DIC - Una giornata di squalifica e una multa di diecimila euro. Questa la sanzione comminata al giudice sportivo di serie A per l'attaccante della Lazio Ciro Immobile, espulso al 44' pt della partita contro il Torino disputata lunedì scorso all'Olimpico per un diverbio con il granata Burdisso. Il giudice ha ritenuto che la condotta del calciatore "pur antisportiva, non assuma connotati di particolare gravità, alla stregua anche della scarsa intensità del contatto e dell'assenza di conseguenze" per l'avversario".