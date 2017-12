Vini e libri per campo calcio Amatrice

ROMA, 13 DIC - Un progetto che unisce vini e libri e cerca di dare una mano anche allo sport. Il tutto nasce dall'unione tra il gruppo Guerrini, presente sul mercato con produzione vinicola ed enoteche, e la libreria online IBS, prima in Italia con oltre tre milioni di clienti e un'offerta di più di 7 milioni tra libri, film e musica. 12 etichette vinicole nazionali sono state abbinate da sommelier ad altrettanti autori (tra gli altri, Veltroni, Agnello Homby, Carofiglio, Volo) in un connubio studiato per sposare lettura, cultura e degustazione. Così è stato confezionato un packaging a 25 euro contenente un libro e una bottiglia che può essere il regalo ideale per gli amanti della lettura e del vino. Il tutto per finanziare la ricostruzione della chiesa di Cornillo Vecchio, frazione di Amatrice rasa al suolo dal terremoto. Il progetto comprende anche l'oratorio con annesso campo di calcio, ed è per questo che Marco Guerrini, 'trapiantato' per lavoro in Umbria ma originario di Amatrice, si sta dando molto da fare.