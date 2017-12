Lega B, Balata incontra ministro Lotti

ROMA, 13 DIC - Incontro a Roma tra il ministro per lo Sport Luca Lotti e il presidente della Lega B Mauro Balata. Tra i temi trattati gli obiettivi della nuova presidenza e quindi della funzione che la Serie B deve, sempre più, ricoprire per portare il proprio fondamentale contributo alla crescita del movimento calcistico italiano. Il colloquio di ieri si è concentrato sulla necessità strategica della crescita dei vivai e della valorizzazione dei giovani calciatori che le società della seconda divisione devono, ancora in modo più determinato di oggi, intraprendere anche per raggiungere una maggiore consistenza economica. Balata ha espresso il desiderio che questi sforzi vengano riconosciuti in tempi brevissimi dal sistema calcio attraverso una maggiore collaborazione e una maggiore considerazione e presenza nei confronti dei club della Serie B. Il ministro Lotti si è detto convinto dell'utilità della funzione svolta dalla Lega B per la crescita del movimento calcistico italiano.