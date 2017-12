Mondiali, maxipremio per tedeschi

FRANCOFORTE, 13 DIC - Ogni calciatore della nazionale tedesca 4 volte campione del mondo riceverà un premio di 350 mila euro nel caso la selezione di Joachim Loew bissi in Russia il titolo conquistato nel 2014 in Brasile. Lo ha stabilito la Federcalcio della Germania, che anche questa volta, come per il precedente Mondiale, ha messo a punto un sistema di bonus progressivi. I premi verranno pagati solo in caso di raggiungimento almeno dei quarti di finale. Il raggiungimento dell'obiettivo minimo verrà ricompensato con 75 mila euro a testa, mentre 125 mila sarà il premio per l'entrata in semifinale. Per il terzo posto verranno pagati 150 mila euro, duecentomila sono invece la ricompensa per il secondo posto. Ma è ovvio che Hummels e compagni puntino al bis iridato, e quindi ai 350mila euro a testa.