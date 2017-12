Coppa Italia, Inter ai quarti

ROMA, 12 DIC - L'Inter si qualifica per i quarti di finale di coppa Italia ma la sfida con il Pordenone si decido solo ai calci di rigore con i friulani - che militano in Lega Pro . che sfiorano l'impresa. Tempi regolamentari e supplementari si erano conclusi sullo 0-0. Decisivi l'errore di Parodi e la successiva realizzazione di nagatoma che vale la qualificazione per i nerazzurri. Ai quarti di finale l'Inter affronterà la vincente di Milan-Verona.