Cairo, Var? Imperfetta ma da' risultati

MILANO, 12 DIC - ''Può darsi che la Var sia ancora imperfetta, è umano che ci possano essere ancora degli errori ma ha ottenuto risultati. Rispetto a prima sono stati eliminati il 90% degli errori''. Così il presidente del Torino Urbano Cairo, a margine degli Gazzetta Sports Awards, applaude l'introduzione della Var nel campionato di Serie A e non commenta le polemiche della Lazio che recrimina per mancato rigore concesso per il fallo di mano di Iago Falque e per l'espulsione di Immobile. ''Non voglio entrare nel merito - taglia corto Cairo -, Giacomelli evidentemente non ha ritenuto il fallo di mano punibile. Può succedere che la Var possa penalizzare qualcuno, è successo anche noi con il Bologna ma i dati dimostrano certi risultati ed è una cosa non da poco''.