3 campioni del mondo, esami a Coverciano

FIRENZE 12 DIC - Giornata di esami a Coverciano: gli allievi del 'Corso speciale combinato Uefa B-Uefa A' sono attesi dalla prova finale. Il corso, iniziato il 9 ottobre e riservato a ex calciatori prof. con una militanza di '7 anni interi' in Serie A, con un minimo di 180 presenze, ha avuto un programma didattico di 210 ore. Sono 9 gli allievi ammessi a seguire le lezioni, tra cui ben 3 iridati 2006: Marco Amelia (nessuna presenza), Mauro German Camoranesi e Luca Toni. In caso di esito positivo degli esami finali, i corsisti otterranno l'abilitazione come 'Allenatori professionisti di I Categoria - Uefa A' e con questa qualifica potranno guidare tutte le formazioni giovanili - incluse quelle Primavera - e le prime squadre fino alla Serie C inclusa; potranno inoltre essere tesserati come allenatori in seconda nei due massimi campionati, sia in Serie B che in A. Questo l'elenco completo dei 9 allievi chiamati a sostenere gli esami finali: Amelia, Camoranesi, Cassetti, Chivu, De Sanctis, Galante, Amantino Mancini', Palombo.