Diaconale, Lazio vuole torneo corretto

ROMA, 12 DIC - "Ho parlato con il presidente Lotito che mi ha riferito di come i tifosi ci chiedano di compiere atti di protesta e, come ipotesi estrema, anche di ritirare la squadra dal campionato. A nome dei nostri sostenitori chiedo non vengano più commessi errori simili, perché vogliamo un campionato corretto". Così Arturo Diaconale, capo ufficio stampa della Lazio, a 'Tutti convocati', in onda su Radio 24, ha parlato della condotta arbitrale di Giacomelli, che ha diretto la partita contro il Torino, all'Olimpico. Sono contrario al complottismo e non mi piace neppure il piagnisteo però, diciamo la verità, quando gli episodi si ripetono in continuazione una domenica dopo l'altra, almeno il diritto al sospetto può essere rivendicato. La Var? Non c'entra niente Dietro l'interpretazione ci sono sempre le persone".