Lazio: Tare "E' stato uno scandalo"

ROMA, 11 DIC - "Oggi la Lazio è stata chiaramente danneggiata. Vogliamo rispetto, non vogliamo essere condizionati, un errore può succedere, un secondo errore può succedere, ma adesso è diventata un'abitudine". Il ds della Lazio, Igli Tare, ospite di Sky, va giù duro con l'arbitro Giacomelli contestato per il mancato rigore e l'espulsione di Immobile. "Vogliamo chiarezza - le sue parole - Stasera e' stato un grosso scandalo e noi non ci sentiamo penalizzati, di piu'. Questo il duro attacco del direttore sportivo della Lazio Igli Tare al termine della partita contro il Torino. "Siamo arrivati a questo punto senza rubare niente - ha aggiunto - vogliamo solo essere padroni del nostro destino, senza che nessuno incida sui risultati. Sul mancato rigore non c'è bisogno del Var, tutte le telecamere l'hanno fatto rivedere. Era un chiaro fallo di mano, era calcio di rigore e andava concesso".