Suso,da tempo Milan non si allenava così

MILANO, 11 DIC - "Da tanto tempo non ci allenavamo in maniera così intensa, ora è un po' presto ma penso che più avanti vedremo i risultati". Suso ammette che il Milan ha cambiato ritmo sotto la guida di Rino Gattuso, che da un paio di settimane ha sostituito l'esonerato Vincenzo Montella, decidendo anche una svolta tattica, dalla difesa a tre al 4-3-3. "Speriamo di non cambiare più modulo, quest'anno abbiamo fatto tante formazioni. Penso che questo sia il modulo giusto, mi trovo bene", ha sorriso l'attaccante spagnolo a margine della cena di Natale del Milan, a cui hanno partecipato fra gli altri anche gli sponsor, il sindaco di Milano, Beppe Sala, e il presidente della Regione Lombardia, Roberto Maroni.