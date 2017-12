E.League:Percassi, Atalanta nella storia

BERGAMO, 11 DIC - "Il Borussia Dortmund è avversario difficile, ma proprio per questo molto stimolante". Parola dell'amministratore delegato Luca Percassi, intervenuto tramite il sito web della società. È tempo di dichiarazioni in casa nerazzurra dopo il sorteggio dei sedicesimi di Europa League (gara di ritorno in casa il 22 febbraio, andata il 15 in Germania): "L'Atalanta ha dimostrato sul campo il suo valore e di essere all'altezza dell'Europa League, lo farà anche contro i tedeschi - ha proseguito l'alto dirigente, figlio del presidente Antonio Percassi -. Sarà sicuramente una doppia sfida di alto interesse ed i nostri ragazzi ed il mister, come sempre, daranno il massimo. Queste sono partite che entrano nella storia, siamo orgogliosi di esserci e di poterle vivere".