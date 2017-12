Spalletti, c'è chi tenta 'colpi gobbi'

MILANO, 11 DIC - "Sentirmi sempre dire che dipende sempre dal palo... Ma è un gioco, sono pieno di amici tifosi di altre squadre. Mi dicono 'io non ce l'ho con te ma voglio che l'Inter perda' e poi c'è chi ha detto che contro il Chievo non avremmo vinto e tenta 'il colpo gobbo" Lo dice il tecnico nerazzurro Luciano Spalletti, alla vigilia della sfida di Coppa Italia contro il Pordenone, tornando a parlare della partita contro la Juventus e delle parole pubblicate ieri su Instagram. "Molti non danno il giusto merito a questi calciatori, per quella che è disponibilità - aggiunge Spalletti - e professionalità verso questi colori e questa maglia".